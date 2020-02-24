2020/02/24 | 14:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسا تعزل حافلة وصلت من ميلانو إلى ليون بعد اكتشاف حالة كورونا على متنها .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تعزل حافلة وصلت من ميلانو إلى ليون بعد اكتشاف حالة “كورونا” على متنها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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