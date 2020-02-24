وزارة الصحة العراقية في تصريح: فايروس كورونا وصل الى العراق

2020/02/24 | 14:47 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- بغداد اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم 24 شباط 2020 في تصريح ان فايروس كورونا قد وصل الى العراق.وذكرت الوزارة في التصريح “تبين ان نتائج الفحوصات المختبرية التي اجريت اليوم لأحد طلبة العلوم الدينية (ايراني الجنسية) ممن كانوا قد دخلوا للبلاد قبل قرار خلية الازمة الوزارية بايقاف السفر اظهرت اصابته بفيروس كورونا …

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