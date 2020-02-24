تسجيل ثاني إصابة بكورونا في إسرائيل

2020/02/24 | 14:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد بعد أيام من الإعلان عن رصد الحالة الأولى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن مستشفى "شيبا" بمدينة رامات غان وسط إسرائيل اكتشف هذه الإصابة، مساء الأحد، أثناء وجود صاحبها بالحجر الصحي.

والمصاب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، كان ضمن مجموعة من 10 إسرائيليين عادوا إلى البلاد، الجمعة، بعد أن كانوا على متن سفينة "دايموند برينسيس" السياحية المعزولة قبالة شواطيء اليابان بعدما اكتشفت السلطات هناك عدة إصابات بالفيروس بين ركابها.

وكانت الحالة الأولى لامرأة إسرائيلية تم تشخيص إصابتها بالفيروس فور وصولها إلى إسرائيل عائدة من على متن نفس السفينة.

وقالت هيئة البث: "تم عزل الحالة الجديدة المصابة بالفيروس عن الآخرين في المكان المخصص للحجر الصحي".

وحتى الآن لم تسجل أي حالة إصابة إسرائيليين بالفيروس من خارج السفينة "دايموند برينسيس".

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