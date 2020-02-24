المنتجات النفطية: 47 مليون م3 إنتاجية أسطولنا الناقل للمحروقات خلال كانون الثاني

2020/02/24 | 14:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاثنين، عن نقل اكثر من 47 مليون م3 من إنتاجها بواسطة أسطولها الناقل للمحروقات، خلال كانون الثاني المنصرم.

وقال وكيل مدير عام الشركة، حسين طالب عبود في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "انتاجية هيئة النقل للمشتقات النفطية خلال كانون الثاني الماضي بلغت أكثر من 47 مليون م3، تم نقلها الى المحافظات عبر أسطول الشاحنات والناقلات الذي تملكه الشركة والذي يضم 1377 شاحنة".

واضاف ان "كميات المشتقات النفطية يتم نقلها بواسطة الشاحنات عبر محاور وخطوط خاصة تقوم بتوزيع الكميات المنقولة الى جميع محافظات العراق وفق خطة معدة من قبل هيأة النقل في الشركة".

واكد أنه "تم نقل العديد من المنتجات النفطية وفق هذا السياق من بينها المنتجات البيضاء التي تشمل البنزين والنفط الابيض وزيت الغاز، وكذلك المنتجات السوداء الديزل والنفط الخام والخليط والنفثا، إضافةً الى وقود الطائرات (R.T)، والزيوت، والهيدروليك، والغاز المعبأ والغاز الفل".

وبين مدير هيئة النقل في شركة التوزيع صبيح عبد الله، أن "الهيئة بملاكاتها تسعى الى تطوير عملها من خلال تضافر جهود العاملين بمختلف مسمياتهم لتسهيل عملية توزيع وإيصال المنتجات النفطية الى جميع المحافظات وفق خطط يومية وشهرية وسنوية لضمان تحقيق الانسيابية".

يذكر ان هيئة النقل من كبريات الهيئات التابعة الى شركة التوزيع مهمتها نقل وايصال المشتقات النفطية الى جميع المحافظات والمنافذ التوزيعية كما تقوم بمهمات تنظيم وتسيير العديد من الأعمال التي تعنى بمجال توزيع تلك المنتجات لضمان ايصالها الى الجهات المقصودة.

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