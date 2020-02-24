فيتنام تهزم كورونا.. شفاء جميع المصابين

2020/02/24 | 14:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أفادت وسائل إعلام فيتنامية، الإثنين، بشفاء جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد وعددها 16 حالة. وذكرت صحيفة "فن إكسبريس" الفيتنامية أن آخر حالة شفيت من فيروس (كوفيد - 19) لرجل عمره 50 عاماً من إقليم "فينه فوك"، الذي يبعد ساعتين عن العاصمة هانوي.وكان الرجل ضمن مجموعة من الأشخاص الذين عادوا إلى فيتنام، عقب عملهم في مدينة ووهان الصينية، وثبتت إصابته بالفيروس.ومن المقرر أن يخضع الرجل للفحص مجدداً قبل خروجه من الحجر الصحي.في السياق، أعلنت السلطات الصحية في الصين، الإثنين، تسجيل 150 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، وذلك حتى نهاية الأحد 23 فبراير/شباط، ما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 2592 شخصاً.وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين إن بر الصين الرئيسي سجل 409 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، منخفضا عن يوم السبت الذي سجل 648 حالة إصابة، وأن عدد حالات الوفاة الجديدة ارتفع إلى 150 حالة مقابل 97 حالة خلال الفترة نفسها.وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي وصل الآن إلى 77150 حالة.

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