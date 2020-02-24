2020/02/24 | 14:47 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطار البصرة الدولي يؤكد تهيئة غرفة خاصة للحجر الطبي لمواجهة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 14:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار البصرة الدولي يؤكد تهيئة غرفة خاصة للحجر الطبي لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار البصرة الدولي يؤكد تهيئة غرفة خاصة للحجر الطبي لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).