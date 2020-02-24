غوغل تطلق تحذيرا لمستخدميها من تحميل برامجها على أجهزة هواوي الجديدة

2020/02/24 | 14:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أطلقت شركة غوغل تحذيرا لمستخدميها من تحميل برامجها على أجهزة هواوي الجديدة، موضحة ان سبب ذلك هو منع حكومة الولايات المتحدة الشركات الأمريكية من العمل العملاق الصيني.

وقالت غوغل في بيان "يحظر على غوغل العمل مع هواوي في توفير تطبيقات غوغل في طراز الأجهزة الجديدة بما في ذلك بريد جيميل والخرائط ويوتيوب وبلاي ستور وغيرها، من أجل التحميل المسبق أو تنزيلها على هذه الأجهزة" بحسب ما ذكر موقع "vulcanpost".

وأكد البيان أن سبب هذا الإعلان هو تلقي الشركة عددا من الأسئلة حول أجهزة هواوي الجديدة كالطرز الجديدة التي يتم إطلاقها الآن أو السابقة التي طرحت بعد 16 أيار 2019، وما إذا كان يمكن استخدام تطبيقات غوغل وخدماتها على هذه الأجهزة، ولذلك أرادت الشركة تقديم إرشادات واضحة لأولئك الذين يطرحون هذه الأسئلة المهمة.

ولم تذكر هواوي أي معلومات حول اتهامات هواوي بتهديد الأمن القومي الأمريكي، وهو ما أصرت عليه وكالات الاستخبارات والإدارة الأمريكية كسبب للحظر.

وأضاف البيان "كان تركيزنا منصبا على حماية أمن مستخدمي غوغل لملايين أجهزة هواوي الحالية حول العالم، لقد واصلنا العمل مع هواوي، وفقا للوائح الحكومية، لتوفير تحديثات الأمان والتحديثات لتطبيقات غوغل وخدماتها على الأجهزة الحالية، وسنواصل القيام بذلك طالما كان مسموحا به".

واختتم البيان "لا تحاول تحميل جيميل أو يوتيوب أو بلايستور أو برامج غوغل الأخرى على تلك الأجهزة غير المؤكدة.



لأن الشركة لا يمكنها ضمان أنها خالية من البرامج الضارة".

وبحسب البيان فلن تعمل تطبيقات غوغل التي يتم تحميلها بشكل خارجي بشكل موثوق لأن الشركة لا تسمح بتشغيل هذه الخدمات على أجهزة غير معتمدة حيث قد يتعرض الأمان للخطر.

وتحاول غوغل تجنب الشق السياسي من هذا الأمر، لكنها تعمل على ثني الأشخاص عن تنزيل برامجها على الأجهزة الجديدة لهواوي بطرق غير شرعية.

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