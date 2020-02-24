بالصور.. الفرق الصحية تحجر على مدرسة الطالب المصاب بكورونا في النجف

2020/02/24 | 14:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توجهت الفرق الطبية في محافظة النجف، اليوم الاثنين، الى المدرسة الدينية التي يدرس فيها الطالب الايراني المصاب بفيروس كورونا.

وقال مصدر محلي لـ"الغد برس" ان "الفرق الصحية توجهت الى المدرسة الدينية التي يدرس فيها الطالب الايراني المصاب بفيروس كورونا، وقامت باحتجاز الطلاب داخل المدرسة لإجراء الفحوصات لهم والتأكد ما إذا أصيب أحدهم بالفيروس".

يذكر ان دائرة صحة النجف، اعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل اول حالة اصابة بفيروس طورونا في العراق، وهي اصابة طالب ايراني يدرس في احدى مدار الحوزة.

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