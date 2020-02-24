شاهد.. لم يمضِ أربع سنوات على افتتاحه.. الأوساخ تتكدّس في ملعب كربلاء الدولي

2020/02/24 | 14:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر شريط مسجل، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، تكدّس الأوساخ والنفايات في مقاعد ملعب كربلاء الدولي، الذي افتتح قبل أربع سنوات وهو واحد من بين أفضل الملاعب العراقية الحديثة.وأتضح من خلال الفيديو، أن مقاعد الجمهور، بدأت متهالكة بسبب تكدّس الاوساخ عليها وهو منظر مقزز، أشار استهجان المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.هذا […]

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