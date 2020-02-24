2020/02/24 | 14:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشار الفرق الطبية في المدرسة الدينية بالنجف، بعد تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا.وقال مصدر ، ان “فرقا طبية انتشرت في المدرسة التي وجد فيها الطالب الإيراني المصاب بفيروس كورونا، مشيرا الى انها تقع في منطقة الحويش بأطراف المدينة القديمة.واضاف انه تم حجز الطلاب فيها والعمل جار لفحصهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشار فرق طبية في المدرسة الدينية بالنجف الاشرف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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