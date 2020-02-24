وزير الدفاع لواع: توصلنا الى آلية لدفع رواتب قوات البيشمركة

2020/02/24 | 14:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الدفاع نجاح الشمري اليوم الاثنين، التوصل الى آلية لدفع رواتب قوات البيشمركة

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