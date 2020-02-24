بعد تسجيل أول حالة .. العراق يحجر هنديا مشتبه بإصابته بكورونا

2020/02/24 | 15:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي مسؤول يوم الاثنين باحتجاز شخص هندي الجنسية في مستشفى بمحافظة ذي قار جنوبي العراق للإشتباه باصابته بفيروس كورونا.

وأبلغ المصدر شفق نيوز، بإخضاع عامل هندي للحجر الصحي داخل مستشفى الحسين وسط مدينة الناصرية للإشتباه باصابته بالفيروس، من دون مزيد من التفاصيل.

واكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية في وقت سابق من اليوم تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا لدى طالب للعلوم الدينية ايراني الجنسية في محافظة النجف.

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