في الناصرية الحجر على شخص هندي مشتبه بإصابته بفيروس كورونا

2020/02/24 | 15:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… افاد مصدر محلي مسؤول يوم الاثنين باحتجاز شخص هندي الجنسية في مستشفى بمحافظة ذي قار جنوبي العراق للإشتباه باصابته بفيروس كورونا.وقال المصدر ان السلطات الصحية قامت بإخضاع عامل هندي للحجر الصحي داخل مستشفى الحسين وسط مدينة الناصرية للإشتباه باصابته بالفيروس، من دون مزيد من التفاصيل.واكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية في وقت سابق […]

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