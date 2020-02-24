مصلحة السجون المصرية تنفّذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي

2020/02/24 | 15:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- وكالات نفذت مصلحة السجون المصرية التابعة لوزارة الداخلية حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي صباح اليوم، داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من دار الإفتاء.وكانت المحكمة أصدرت … Readmore

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