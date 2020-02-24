بغداد وأربيل تتوصلان لاتفاق حول رواتب البيشمركة وعودة العمليات بديالى ونينوى وكركوك

2020/02/24 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين (24 شباط 2020)، توصل بغداد وأربيل لاتفاق بشأن رواتب البيشمركة، وعودة العمليات العسكرية المشتركة في كركوك ونينوى وديالى.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن وزير الدفاع نجاح الشمري قوله، إن اللقاءات الاتحادية مع وفود الإقليم توصلت إلى "آلية لدفع رواتب قوات البيشمركة".

وأشار الى الاتفاق على "تفعيل اللجان المشتركة للقيام بعمليات عسكرية في كركوك وديالى ونينوى ضد بقايا داعش".

يُشار إلى أن وفداً كردياً يضم وزير دفاع البيشمركة شورش اسماعيل، وأمين عام البيشمركة، جبار ياور، ووزير الإقليم للشؤن التنسيقية بين بغداد والإقليم خالد شواني، قد وصل إلى بغداد، والتقى بوزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري.

وقال مصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجتماع بحث استحقاقات البيشمركة والرواتب، بالاضافة إلى المشاكل المتنازع عليها في كركوك وديالى ونينوى، وتفعيل اللجان التنسيقية بين بغداد والإقليم".

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