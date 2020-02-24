اياد علاوي يستغرب موقف واشنطن من التظاهرات ويؤكد: سنعيد النظر بعلاقاتنا مع من لم يقف لجانب العراقيين

2020/02/24 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

استغرب زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الاثنين (24 شباط 2020)، موقف الولايات المتحدة من الحراك ال...





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