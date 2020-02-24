شاهد: موقع اكتشاف “كورونا” في النجف.. أحد المدارس الدينية القديمة

2020/02/24 | 15:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، موقع اكتشاف فيروس كورونا وتشخيص اول اصابة في العراق، لطالب علوم دينية ايراني الجنسية.واظهرت الصور مجموعة من الكوادر الطبية قرب المدرسة الدينية التي وجد فيها الطالب الإيراني المصاب بفايروس كورونا وتم حجز الطلاب فيها والعمل جاري لفحص جميع طلبة الحوزة العلمية.وقال مصدر لـ”يس عراق” […]

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