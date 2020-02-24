الاستخبارات تقتل أحد الارهابيين والآخر يفجر نفسه أثناء مداهمة أحد الأوكار في ديالى

2020/02/24 | 15:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن مقتل أحد الارهابيين فيما فجر الآخر نفسه أثناء مداهمة أحد الأوكار في ديالى.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة (استخبارات قيادة عمليات ديالى ) وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء ١٩ واستخبارات ومكافحة إرهاب ديالى داهمت إحدى […]

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