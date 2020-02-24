 حرمان المرأة الريفية من التعليم يؤثر سلبا على مسار حياتها..

2020/02/24 | 15:08 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مالك جبار 2019 يعد الخامس عشر من شهر تشرين الأول يوما دوليا ( للمرأة الريفية) وفقا لما حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة , وذلك تثمينا منها بما تضطلع به النساء الريفيات من دور حاسم في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الريف.ان هذه الشريحة في …

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