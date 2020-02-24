تيار الحكمة: حوارات لإقناع تحالف القوى والتحالف الكردستاني على منح الثقة للحكومة

2020/02/24 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، أن الحوارات لا زالت جارية من أجل منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الشمري في تغريدة على حسابه في تويتر، إن الحوارات جارية لإقناع كتل تحالف القوى والتحالف الكردستاني على المضي قدما من أجل منح الثقة للحكومة والعمل سويةً نحو حملة إصلاحات شاملة والتهيئة لانتخابات مبكرة وحصر السلاح وإعادة هيبة الدولة.

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