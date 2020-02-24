بالصور : اصابة 11 شخص بين المتظاهرين بعد فتح النار عليهم وسط بغداد

2020/02/24 | 15:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن أصابت 11 شخص عندما فتحت النار على محتجين في بغداد ، مؤكدة بتجدد المصادمات قرب نفق التحرير وسط بغداد، فيما اشار الى انه تم تسجيل اربع حالات اختناق.وقالت المصادر للـ(المستقلة) اليوم ان “المصادمات تجددت بين المتظاهرين والقوات الامنية بالقرب من نفق التحرير من جهة الخلاني وسط بغداد” […]

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