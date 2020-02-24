2020/02/24 | 15:18 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الرياضة الآن: التوقف كان بسبب الضغط الذي تعرض له التطبيق بعد وصول عدد المشتركين فيه بنظامي ابل و أندرويد الى ما يقارب الـ 3 مليون مشترك

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