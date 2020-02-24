"كورونا" يظهر قرب منزل السيستاني.. صور من "بؤرة" الفايروس في النجف

2020/02/24 | 15:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرفي المدينة القديمة وعلى مقربة من منزل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، سجل العراق أول إصابة بفايروس "كورونا" لطالب علوم دينية من إيران.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في العراق لطالب علوم دينية إيراني

وحصل "الترا عراق" على صور من الحي الذي يسكنه الطالب الإيراني في المدينة القديمة، حيث تواجدت فرق من وزارة الصحة، فيما قال مواطنون من المدينة إن "البؤرة" التي اكتشف فيها المرض هي "مدرسة الإمام الطوسي الدينية في محلة الحويش مقابل آليات العتبة العلوية".

وقال مدير صحة النجف رضوان الكندي، يوم الإثنين 24 شباط/فبراير، إن "نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت اليوم، أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية إيراني الجنسية، ممن كانوا قد دخلوا إلى العراق قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بمنع دخول المواطنين الإيرانيين بعد تسجيل إصابات بالمرض في إيران".

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مصائب "كورونا" عند قوم فوائد!

وأضاف، أن "الحالة اكتشفت لدى قيام الفرق الصحية بالتحري عن الزائرين والطلبة في محلات سكناهم، حيث اشتبه بحالة الطالب وتمت إحالته للمستشفى وأرسلت مسحات منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل، وقد أظهرت نتائج التحليل أنه حامل للفايروس".

قال مواطنون إن الإصابة سجلت في مدرسة "الإمام الطوسي الدينية" في محلة الحويش في المدينة القديمة

من جانبها أكدت وزارة الصحة، أن "نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية) ممن كانوا قد دخلوا للبلاد قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بإيقاف السفر، أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وأكدت الوزارة، "اتخاذ كافة الإجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين".

وأثار إعلان تسجيل إصابة بالمرض في العراق، لشخص من إيران، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات للحكومة لـ"عدم جديتها في إجراءات حظر السفر إلى إيران، ومنع الوافدين الإيرانيين من الدخول إلى البلاد".

حيث استمرت رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران، على مدى اليومين الماضيين، فيما تظهر الجداول استمرار الرحلات حتى يوم غد الثلاثاء 25 شباط/فبراير.

أثار إعلان تسجيل أول إصابة غضبًا وانتقادات للحكومة مع مخاوف متصاعدة من تفش سريع للمرض

كما تصاعدت المخاوف من تفشي الفايروس بشكل سريع، خاصة وأن طلبة العلوم الدينية يقيمون في مساكن جماعية ويترددون بكثافة على العتبات الدينية التي تكون مكتظة بالزائرين.

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