بالصور .. هذا ماخلفه هجوم الشغب على المحتجين في ساحة التحرير

2020/02/24 | 15:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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