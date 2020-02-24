النجف.. المدرسة الدينية التي عثر فيها على المصاب الايراني بكورونا ..(صور)

2020/02/24 | 15:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف

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