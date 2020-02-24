2020/02/24 | 15:18 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا: إغلاقنا الحدود مع إيران جاء لعدم وضع مدينة “قم” تحت الحجر الصحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 15:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: إغلاقنا الحدود مع إيران جاء لعدم وضع مدينة “قم” تحت الحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا: إغلاقنا الحدود مع إيران جاء لعدم وضع مدينة “قم” تحت الحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).