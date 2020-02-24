مغتصب وقاتل الطفلة “فواطم” لم ارضخ لتألمها ولتوسلاتها …جريمة هزة المجتمع

2020/02/24 | 15:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كانت يداها ورجليها تقاومان عملية خنقها… بهذه العبارة بدأ المتهم (احمد) حديثه عن كيفية ارتكابه جريمته بخطف واغتصاب وقتل الطفلة (فواطم) بعدما تجرد من انسانيته مستغلا بذلك طفولة (فواطم) عبر اغواءها بالـ (نبق) والالعاب ليرتكب جريمته البشعة منهكاً طفولتها البريئة.واعترف (احمد) امام قاضي التحقيق بانه: من مواليد 1976 وفي يوم الحادث كنت قد […]

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