2020/02/24 | 15:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق يتوقع مكتب المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني السيستاني في النجف الأشرف أن يكون يوم غد الثلاثاء الموافق (25/2/ ٢٠20 م) هو الأول من شهر رجب لعام ١٤٤1 للهجرة.وجاء في كراس مواقيت الاهلة لعام 1441هـ الصادر عن مكتب المرجع الاعلى “يُتوقع ان يكون هلال شهر رجب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب المرجع السيستاني يتوقع هلال شهر رجب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب المرجع السيستاني يتوقع هلال شهر رجب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).