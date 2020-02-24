2020/02/24 | 15:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديوجرافيك : آداب العطاس و السعال في الأماكن العامة لتقليل العدوى المستقلة / ريم حمدان / منذ تفشي فيروس كورونا في انحاء العالم ووصوله للمنطقة العربية بشكل خاص اصاب الناس حالة من الخوف كلما اقترب منهم شخص يظهر عليه المرض او الزكام او العطاس.وعلاوة على ذلك فاننا في موسم العطس، أينما ذهبت هناك شخص […]

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