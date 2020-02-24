العراق يغلق معبرا حدوديا مع الكويت وسط مخاوف من انتشار

2020/02/24 | 15:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

ذكرت وسائل اعلام دولية عن مدير ناحية منطقة سفوان العراقية اليوم الاثنين قائلا "إن العراق أغلق معبر سفوان الحدودي مع الكويت أمام حركة المسافرين والتجارة وذلك بطلب السلطات الكويتية".





ولم يذكر سببا لذلك الإجراء لكنه يأتي وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنبا...

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