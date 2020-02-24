أبرز ما يتضمنه منهاج حكومة علاوي

2020/02/24 | 15:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر اليوم الاثنين، عن أبرز ما يتضمنه المنهاج الوزاري لحكومة محمد توفيق علاوي.

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