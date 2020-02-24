نوزاد شيخاني يؤسس شركة سينمائية في المغرب واخرى قريبا في المانيا

2020/02/24 | 15:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- خاص لا يخفى على أحد طموحه الكبير، وأفكاره المتجددة، وإنجازاته السينمائية في المحافل الدولية، إضافة الى الجوائز التي فاز بها في المهرجانات السينمائية الدولية، واليوم يكشف لنا المخرج نوزاد شيخاني عن شركته للإنتاج السينمائي في المغرب، وأخرى باتت قريبة في المانيا.للحديث أكثر عن هذا الموضوع، حاور أيزيدي24 المخرج نوزاد شيخاني، حيث أفادنا …

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