الحكومة البريطانية لا ترى مزايا الهجرة على خلاف لندن.. صديق خان

2020/02/24 | 15:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: صديق خان لندن مدينة عالمية حقاً.على مدى قرون، صاغ موقفنا المنفتح والمتطلع إلى الخارج هُويتنا وحدّد طبيعتنا، خصوصاً أن تدفق الأفكار والناس من أوروبا وأنحاء العالم أثّر في روح المبادرة التجارية لدينا وفي رخائنا.إلا أنّ هذا كله يتعرّض الآن للتهديد، فبدلاً من الاعتراف بالأثر الإيجابي الكبير الذي ظلّت الهجرة تجلبه لمدينة لندن […]

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