كوردستان تعزز اجراءات مواجهة كورونا باجهزة خاصة

2020/02/24 | 15:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان برزنجي

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