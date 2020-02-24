برلماني إيراني: السلطات لا تعلن الأرقام الصحيحة والوفيات تجاوزت الـ50 في مدينة قم

2020/02/24 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو بالبرلمان الإيراني، ان عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا في بلاده، أكبر من الأرقام التي تعلنها السلطات.

وأوضح النائب أحمد أمير آبادي فرحاني في تصريح، ان عدد الوفيات بسبب الفيروس في مدينة قم، تجاوز الخمسين حالة لغاية الليلة الماضية، بعد ان تفشى المرض في المدينة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، محملا السلطات الصحية في إيران، مسؤولية إخفاء المعلومات الصحيحة عن درجة انتشار المرض.

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