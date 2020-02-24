2020/02/24 | 16:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد : كويتيون يرفضون فحص الـ كورونا في المطار المستقلة/ تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر مواطنين كويتيين عائدين من إيران وهم يعبرون عن امتعاضهم ورفضهم للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سلطات البلاد بحقهم لتفادي فيروس “كورونا”.وأعرب المواطنون عن استيائهم من التعزيزات الأمنية المشددة التي رافقت وصولهم إلى البلاد، فيما اشتكى آخرون من أن […]

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