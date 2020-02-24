"كورونا" يؤجل امتحانات نصف السنة في النجف

2020/02/24 | 16:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت تربية النجف، تأجيل اجراء امتحانات نصف السنة الدراسية، بعد اكتشاف حالة اصابة بفيروس كورونا في المحافظة لايراني.ووجه المدير العام لتربية محافظة النجف عادل البصيصي، وبقرار من وزارة التربية الى تأجيل امتحانات نصف السنة حتى اشعار اخر في محافظة النجف.وقال ان القرا جاء حفاظاً على سلامة التلاميذ والطلبة.

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