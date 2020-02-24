أسراب جراد تمتد على 100 كم تصل المثنى.. واستعدادات لمواجهتها بالمبيدات

2020/02/24 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

وصلت أسراب كبيرة من السراب تغطي مئات الكيلومترات، إلى محافظة المثنى، قادمة من دولة الكويت، فيما تستعد وزارة الزراعة لتوزيع مبيدات حشرية تقضي عليها.

شرعت مديرية زراعة محافظة المثنى، الاثنين (24 شباط 2020)، بتزويد أهالي المحافظة بمبيدات حشرية، لمواجهة أسراب جراد قادمة من دولة الكويت.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن أسراباً كبيرة من الجراد وصلت مناطق البادية وتحديدا في منطقة انصاب، قرب ناحية بصية.

واضاف أن كمية الجراد الواصلة إلى منطقة انصاب غطت مساحة تصل إلى 100 كم مربع، وهي بهذا تشكل خطراً على المساحات المزروعة.

وأشار إلى أن مديرية زراعة المثنى ستزود الأهالي مبيد للحشرات لمواجهة الجراد القادم من الكويت.

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر طبي من محافظة واسط، الإثنين (24 شباط 2020)، بتخصيص مستشفى في الكوت لعزل المصابين بفايروس كورونا، تحسباً لاكتشاف حالات في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مديرية صحة واسط، خصصت، مستشفى ال

بغداد اليوم - بغداد

وجه المدير العام لتربية محافظة النجف، عادل البصيصي، الإثنين (24 شباط 2020) بتأجيل امتحانات نصف السنة، حتى اشعار اخر في محافظة.

وقال البصيصي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بقرار من وزارة التربية، وجهت، بتأجيل امتحانات

بغداد اليوم- بغداد

اعلن صندوق الإسكان، احد تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الإثنين (24 شباط، 2020) استمراره بمنح القروض للمواطنين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية في مجمع الايادي المتحدة السكني في بغداد، مشيرا الى فتح باب ال

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