تخصيص مستشفى في الكوت لعزل المصابين بفايروس كورونا تحسباً لاكتشاف حالات

2020/02/24 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر طبي من محافظة واسط، الإثنين (24 شباط 2020)، بتخصيص مستشفى في الكوت لعزل المصابين بفايرو...





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