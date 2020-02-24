بسبب ’’كورونا’’.. تربية النجف تعلن تأجيل امتحانات نصف السنة

2020/02/24 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه المدير العام لتربية محافظة النجف، عادل البصيصي، الإثنين (24 شباط 2020) بتأجيل امتحانات نصف ال...





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