2020/02/24 | 16:06 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب فيروس "كورونا".. النجف تؤجل امتحانات نصف السنة حتى اشعار اخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 16:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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