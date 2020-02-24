شاهد: الفنانة اماني التميمي تثير الجدل بمقطع فيديو.. مقابل ماذا طلبت 2 مليون دولار؟

2020/02/24 | 16:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة صدمت فنانة كويتية شهيرة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو جرئ، طالبت فيه من يريد أن يشم رائحة منطقة حساسة بها، بأن يدفع لها 2 مليون.وقالت الفنانة الكويتية أماني التميمي، في الفيديو: “اللي حابب يشم ريحة أباطي يدفعلي مليونين”، وهو ما فتح عليها هجومًا عنيفًا واتهامات وصلت إلى المطالبة بالقبض عليها […]

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