أنباء عن إصابته بـ“كورونا“ نائب عن قم يغادر جلسة البرلمان الإيراني

2020/02/24 | 16:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… غادر عضو البرلمان الإيراني عن محافظة قم، أحمد أمير آبادي فراهاني، جلسة البرلمان بشكل سريع وسط أنباء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال عضو البرلمان محمد علي وكيلي لوكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية، إن ”النائب فراهاني تدهورت حالته الصحية بعد مداخلة له في جلسة عقدها البرلمان لمناقشة تفشي كورونا في إيران ومحافظة قم تحديدا“.وأضاف […]

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