كورونا: هل نعرف حقيقة ما يجري في الدول العربية؟

2020/02/24 | 16:20 - المصدر: فرانس 24

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أعلنت وزارة الصحة العراقية رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد بالنجف المقدسة لدى الشيعة وهي لإيراني يدرس العلوم الدينية.



قبل بغداد كشفت الكويت عن أول إصابات بفيروس كورونا المستجد لثلاثة أشخاص عائدين من إيران بينهم سعودي، بينما سجّلت البحرين للمرة الاولى كذلك إصابة أحد مواطنيها.

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