روسيا: طلعات المراقبة الجوية فوق تركيا تأتي وفقا لاتفاق الأجواء المفتوحة

2020/02/24 | 16:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة روسية من طراز "تو-154 إم" ستقوم بتنفيذ طلعات مراقبة جوية فوق الأراضي التركية، في إطار اتفاقية الأجواء المفتوحة، في الفترة من 25 إلى 28 شباط.

وقالت الوزارة في بيان، انه "وفقا لما أعلنه مدير المركز الوطني الروسي لتقليص الخطر النووي، سيرغي ريجكوف، في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية للأجواء المفتوحة، تعتزم روسيا تنفيذ طلعات مراقبة جوية بطائرة من طراز "تو-154 إم إل كيه-1" فوق الأراضي التركية".

وأضافت انه "ستقوم طائرة المراقبة الروسية بالتحليق وفقا لمسار تم الاتفاق عليه مع الطرف المراقَب (تركيا)، وسيقوم الخبراء الأتراك على متنها بمتابعة قواعد استخدام أجهزة المراقبة واتباع اللوائح المتبعة وفقا للاتفاقية".

كما أعلن ريجكوف أن "طلعات المراقبة الجوية ستستمر في الفترة من 25 حتى 28 شباط الجاري، وتنطلق من مطار إسكيشهر، حيث سيبلغ أقصى مدي لها 1900 كيلومترا".

جدير بالذكر، أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في هلسنكي (فنلندا)، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقا، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة، وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 أيار عام 2001.

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