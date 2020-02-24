تربية النجف تؤجل امتحانات نصف السنة بسبب كورونا

2020/02/24 | 16:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجهت مديرية تربية النجف، اليوم الاثنين، بتأجيل امتحانات نصف السنة حتى إشعار آخر، بسبب إصابة طالب حوزوي إيراني الجنسية بفيروس كورونا.وذكر بيان مقتضب للمديرية تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "مدير عام تربية النجف عادل البصيصي، وبقرار من وزارة التربية، وجه بتأجيل امتحانات نصف السنة حتى اشعار اخر في المحافظة، حفاظاً على سلامة ابناءنا التلاميذ والطلبة".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة تأكيد إصابة بفيروس كورونا لطالب إيراني الجنسية يدرس في الحوزة الدينية في محافظة النجف.

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