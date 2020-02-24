حفاظاً على سلامة التلاميذ والطلبة.. تأجيل امتحانات نصف السنة حتى إشعار آخر في النجف الأشرف

2020/02/24 | 16:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أكد اعلام مديرية تربية النجف ان المدير العام لتربية المحافظة عادل البصيصي، وجّه وبقرار من وزارة التربية بتأجيل امتحانات نصف السنة حتى اشعار اخر في محافظة النجف الاشرف وذلك حفاظاً على سلامة التلاميذ والطلبة.

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