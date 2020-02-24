2020/02/24 | 16:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد الطالب الإيراني الذي اصيب بفيروس كورونا في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/24 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد الطالب الإيراني الذي اصيب بفيروس كورونا في النجف) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد الطالب الإيراني الذي اصيب بفيروس كورونا في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).