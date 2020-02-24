مدير رقابة صحة الانبار يعلن عبر “العهد نيوز” انطلاق اكبر حملة تفتيش على المواد منتهية الصلاحية

2020/02/24 | 16:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير الرقابة الصحية في دائرة صحة محافظة الانبار الدكتور احمد صباح الدليمي اليوم ،الاثنين، عن انطلاق اكبر حملة للتفتيش على المواد المنتهية الصلاحية في الاسواق والمحال التجارية في مدينة الرمادي .وقال الدليمي “العهد نيوز”، ان “دائرة صحة الانبار اطلقت حملة كبرى تمثلت اجراء التفتيش الدقيق على المواد المنتهية الصلاحية شملت المطاعم ومحال بيع […]

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