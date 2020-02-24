تفاصيل تسجيل أول حالة إصابة بـ”كورونا” في العراق

2020/02/24 | 16:25 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن مدير عام صحة النجف رضوان الكندي عن أول حالة إصابة بكورونا لأحد الطلبة القادمين من إيران.

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